"بدرية" تطلب خلع زوجها: "رفض يشتري لبس العيد لابنه الوحيد"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "بدرية.م"، 33 سنة، ربة منزل، بدعوى خلع ضد زوجها "عصام.ع"، 37 سنة، سائق، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بسبب رفضه شراء ملابس العيد لابنهما الوحيد، رغم قدرته المالية.

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها يتسم بالبخل الشديد، ويفضل إنفاق أمواله على نفسه، متجاهلًا احتياجات أسرته، وهو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار الصعب.

وأوضحت أنها تزوجت "عصام" قبل سبع سنوات، وأنجبت منه طفلًا يبلغ من العمر خمس سنوات، لكنها عانت بسبب طباعه، حيث لا ينفق سوى القليل على بيته وابنه، رغم امتلاكه دخلًا ثابتًا من عمله.

وأضافت: "تحملت صعوبة الحياة معه وتغاضيت عن الكثير، لكن عندما يتعلق الأمر بابني، لا أستطيع السكوت. بعد وفاة والدي، الذي كان يتكفل بمصاريفه، طلبت من زوجي شراء ملابس جديدة للصغير مثل باقي الأطفال، لكنه رفض بحجة أن الملابس القديمة لا تزال بحالة جيدة. حاولت إقناعه، لكنه رفض بشدة، بل قام بضربي وطلب مني عدم الحديث في الأمر مرة أخرى".

وأشارت الزوجة إلى أن هذا ليس الموقف الأول الذي يظهر فيه بخل زوجها، إذ كان يتهرب من الإنفاق حتى في الضروريات، مثل علاج ابنه عند مرضه.

واختتمت قائلة: "لم أعد أحتمل هذه الحياة، فالبخل ليس مجرد تصرف، بل طبع يؤثر على علاقتنا كلها. عندما رأيت ابني حزينًا لأنه لن يحصل على ملابس جديدة مثل أصدقائه، أدركت أنني لا أستطيع الاستمرار".

لجأت الزوجة إلى المحكمة لإنهاء الزواج، مؤكدة أنها لا تطالب بأي مستحقات مالية، فقط الطلاق ونفقة ابنها. وحملت دعوى الخلع رقم 817 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.