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"صواريخ العيد".. ضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية

12:06 م السبت 29 مارس 2025

ألعاب نارية

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كتب- محمد الصاوي:
نجحت الداخلية في ضبط عامل بالفيوم، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 2,4 مليون قطعة ألعاب نارية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور، وبحوزته (2,4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ألعاب نارية تصنيع الألعاب النارية وزارة الداخلية
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