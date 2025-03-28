"خديجة" تطلب خلع زوجها بعد 30 يوم زواج: "بينام في أوضة الأطفال"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "خديجة.م"، 26 سنة، بدعوى خلع ضد زوجها "سعيد.ع"، 30 سنة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وذلك بعد مرور شهر واحد فقط على زواجهما، مبررة طلبها بأنه يرفض النوم في غرفة نومها ويقيم بغرفة الأطفال".

روت "خديجة" أمام المحكمة تفاصيل حياتها القصيرة مع زوجها، قائلة إنها تزوجت بعد خطوبة استمرت قرابة سنة، وكانت تتوقع حياة زوجية سعيدة ومستقرة، إلا أنها فوجئت منذ الليلة الأولى للزواج بأن زوجها يتهرب من النوم معها في غرفة النوم الخاصة بهما، وبدلًا من ذلك اتجه إلى غرفة الأطفال بحجة أنه اعتاد النوم في غرفة صغيرة طوال حياته.

وأضافت: "في البداية ظننت أنه يشعر بالتوتر أو غير معتاد على التغيير، لكن بعد أيام اكتشفت أن هذا أسلوب حياته كل ليلة، كان يختلق أعذارًا لعدم النوم معي، حتى أنه في بعض الأيام كان يدخل الغرفة بحجة تبديل ملابسه ثم يختفي، وعندما أبحث عنه أجده غارقًا في النوم في أوضة الأطفال، وعندما أسأله، يرد :" أنا مرتاح كده".

حاولت "خديجة" التحدث مع زوجها عدة مرات لفهم السبب الحقيقي وراء تصرفاته الغريبة، لكنها لم تجد منه سوى التهرب والتجاهل، وأحيانًا الغضب عند إصرارها على الحديث في الأمر.



وتابعت: "شعرت أنني متزوجة فقط على الورق، حتى عندما أجلس معه في أي مكان داخل المنزل، يكون سرحانًا أو ينشغل عني بالهاتف، وعندما يحين وقت النوم يختفي وكأنه غير موجود، كنت أحلم بحياة زوجية طبيعية".



بعد مرور شهر على هذا الوضع، وجدت "خديجة" نفسها تعيش حياة غير طبيعية، مما جعلها تتخذ قرار اللجوء إلى المحكمة وطلب الخلع.

تختتم حديثها: "الزواج مشاركة واهتمام، لكني لم أشعر بأي منهما، حاولت بكل الطرق، لكنه لم يتغير، لا أريد أن أقضي حياتي في علاقة باردة، لذلك قررت إنهاء الأمر"

حملت دعوى الخلع رقم 495 لسنة 2024، ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.