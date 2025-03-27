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الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من سيدة فور تسلمها

12:40 م الخميس 27 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب- رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها للسرقة الجائزة المالية المقدمة لها من أحد البرامج التلفزيونية في القاهرة.

وأوضحت التحريات أن الواقعة كانت قد نشرت عبر الفيديو من السيدة التي تدعى "ن" وتدعي أنها تعرضت للسرقة أثناء تواجدها في منطقة المعصرة بالقاهرة بعد فوزها بالجائزة.

ووفقاً للفحص، تبين أن تلك الادعاءات غير صحيحة، حيث تبين أن السيدة، وهي مقيمة في دائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، قامت بإنفاق الجائزة المالية على متطلباتها الشخصية، ونفت تعرضها لأي واقعة سرقة.

وكانت السيدة، التي تعمل بائعة مناديل، قد فازت في برنامج "مدفع رمضان" بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه. وقامت بتسجيل فيديو ادعت فيه سرقة الجائزة؛ بهدف التربح من خلال جمع تبرعات أو الحصول على تعويض من البرنامج.

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سرقة جائزة مالية من سيدة وزارة الداخلية البرامج التلفزيونية
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