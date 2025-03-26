خلافات على الإيجار.. قصة فيديو ضرب وسحل مسنة في الشرقية

كتب- أحمد عادل:

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية، حيث اعتدى طبيب ومالك عقار على سيدة مسنة بالضرب، محدثًا بها كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، بسبب خلاف على قيمة الإيجار.

بدأت القصة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا، يظهر خلاله تعدي شخص على سيدة مسنة تعاني من كسر في ساقها، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين.

وظهر في الفيديو السيدة المسنة وهي تفترش الأرض أمام مدخل العقار، قبل أن يقوم مالك العقار بالاعتداء عليها وسحلها في محاولة لطردها.

ووفقًا لشهود العيان، فإن الخلافات المستمرة بين السيدة المسنة والطبيب مالك العقار حول القيمة الإيجارية كانت الدافع وراء هذا الاعتداء.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الداخلية تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا من السيدة المجني عليها، يفيد بتضررها من مالك العقار بسبب التعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

وبإجراء التحريات، ثبتت صحة الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكابه الجريمة بسبب الخلافات حول الإيجار.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في انتظار استكمال التحقيقات.