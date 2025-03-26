فيديو.. رفضت الارتباط به فاستعان بزوجة شقيقه وخطفها من الشارع بتركيا

كتب- صابر المحلاوي:

لم تتخيل الفتاة العشرينية أن لحظات الرعب تترصدها، وأن قرارها برفض الزواج من شخص لا تريده، سيحول يومها العادي إلى كابوس مخيف.

كان الشاب الذي تقدم لخطبتها، تلقى رفضًا قاطعًا منها ومن أسرتها، لكنه لم يتقبل الأمر، الغضب كان يتأجج في داخله، ليقرر تنفيذ خطة جنونية، استعان فيها بشقيقه وزوجته، لم ينتظر طويلًا، راقب تحركاتها، وحين سنحت الفرصة، انقضّ عليها في وضوح النهار.

رصدت كاميرات المراقبة المشهد المروع، سيارة تتوقف فجأة، أيدٍ تخطف الفتاة بسرعة، صراخ مكتوم، ثم اختفت السيارة، في مشهد لم يستغرق سوى لحظات.

بلاغات عاجلة للشرطة، وتحقيقات مكثفة، أسفرت الجهود سريعًا عن القبض على زوجة شقيق المتهم، بينما لا يزال الشاب المختطف والفتاة في عداد المفقودين، وتواصل الجهات الأمنية جهودها لتحديد مكانهما وإلقاء القبض على الجاني.