إعلان

فيديو.. رفضت الارتباط به فاستعان بزوجة شقيقه وخطفها من الشارع بتركيا

02:00 م الأربعاء 26 مارس 2025

خطف فتاة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

لم تتخيل الفتاة العشرينية أن لحظات الرعب تترصدها، وأن قرارها برفض الزواج من شخص لا تريده، سيحول يومها العادي إلى كابوس مخيف.

كان الشاب الذي تقدم لخطبتها، تلقى رفضًا قاطعًا منها ومن أسرتها، لكنه لم يتقبل الأمر، الغضب كان يتأجج في داخله، ليقرر تنفيذ خطة جنونية، استعان فيها بشقيقه وزوجته، لم ينتظر طويلًا، راقب تحركاتها، وحين سنحت الفرصة، انقضّ عليها في وضوح النهار.

رصدت كاميرات المراقبة المشهد المروع، سيارة تتوقف فجأة، أيدٍ تخطف الفتاة بسرعة، صراخ مكتوم، ثم اختفت السيارة، في مشهد لم يستغرق سوى لحظات.

بلاغات عاجلة للشرطة، وتحقيقات مكثفة، أسفرت الجهود سريعًا عن القبض على زوجة شقيق المتهم، بينما لا يزال الشاب المختطف والفتاة في عداد المفقودين، وتواصل الجهات الأمنية جهودها لتحديد مكانهما وإلقاء القبض على الجاني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيا خطف فتاة اختطاف فتاة الشرطة التركية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بيان عاجل.. الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتعتمد انسحابه أمام الزمالك
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية