بعد تأييد الحبس.. 3 سيناريوهات تحسم مصير المضيفة المتهمة بقتل ابنتها بالتجمع

كتب- صابر المحلاوي:

أيدت محكمة استئناف القاهرة الحكم بالسجن 15 عامًا على مضيفة الطيران التونسية، المتهمة بقتل ابنتها خلال جلسة علاج روحاني بمنطقة التجمع الخامس.

ولا تزال الفرصة متاحة أمام المتهمة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية المقدرة بـ 60 يومًا من تاريخ صدور حكم الجنايات المستأنف.

وتواجه المتهمة عدة سيناريوهات محتملة، منها: رفض الطعن وتأييد الحكم، أو قبول الطعن وتخفيف العقوبة، أو إعادة المحاكمة واحتمالية حصولها على البراءة.

من جانبه، أكد محامي المتهمة أن القضية لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض لإيقاف تنفيذ الحكم وإعادة النظر في القضية.

حيثيات الحكم

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 15 عامًا، مشيرة إلى أن الأدلة والوقائع تثبت مسؤوليتها عن الجريمة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهمة "أميرة بنت حمد" (تونسية الجنسية) عملت سابقًا مضيفة طيران في شركة إماراتية، ثم اتجهت إلى مجال الطاقة والروحانيات، وتزوجت من مهندس مصري ورُزقت منه بابنتها "تارا" المجني عليها.

وأضافت المحكمة أن المتهمة خططت لإنهاء حياة طفلتها، حيث قامت بقص "حمالة" إحدى حقائبها القماشية واستخدمتها كحبل، ثم قامت بخنق ابنتها أثناء نومها حتى فارقت الحياة، مستغلة ضعفها وقلة حيلتها.

وأكدت المحكمة أن الأدلة والمستندات وشهادة الشهود عززت من يقينها بارتكاب المتهمة للجريمة، مما استوجب توقيع العقوبة المشددة عليها وفقًا للقانون.