"ذبحنا عجل".. تطور مفاجئ في أزمة "فتاة ترسا" (صور)

كتب ـ رمضان يونس:

شهدت منطقة الطالبية بالجيزة؛ جلسة عرفية عقدت بين أسرة "فتاة ترسا" ـ المعتدي عليها بالضرب من قبل 20 شابا ـ انهت الخلافات بعد تصالح الطرفين أمام الأهالي.

وشهد مراسم الصلح، تواجد كبار منطقة الطالبية وبحضور عدد من أهالي الطرفين، حيث قدم أسر المتهمين الاعتذار لوالد "فتاة ترسا" عن ما بدر من المتهمين في واقعة التعدي بالضرب على الفتاة المجني عليها ووالدها، وانتهت الجلسة العرفية بذبح عجل - تكفل به كبار العائلتين - كنوع من الاحتفال بإنهاء الأزمة وفق والد الفتاة المتورطة في المشاجرة.

وأكد والد الفتاة المتهمة في الواقعة، أن الاتفاق بين الطرفين انتهى إلى تنازل الطرفين عن البلاغات المقامة أمام النيابة وإتمام إجراءات التصالح بشكل قانوني.

قررت جهات التحقيق بنيابة الطالبية بالجيزة، إخلاء سبيل الطالبة "ج" في واقعة اتهامها بالتعدي على أشقاء "نور" في القضية المعروفة إعلاميا التعدي على "فتاة ترسا"، ووالدها بالضرب من قبل نحو 20 شابا بسبب شجار وقع أمام مدرسة بين تلاميذ على رشق "كيس مياه".

واستجوبت النيابة العامة "نور" وأكدت أنها أثناء عودتها إلى منزلها فوجئت بعدد كبير من الأشخاص يقفون أمام منزلها بمنطقة ترسا بالطالبية، مشيرين إليها، ثم هاجموها فجأة، فاتصلت بوالدها تستغيث به، ليسرع إليها. وفور وصوله ومحاولته إدخالها العقار للصعود إلى أعلى، اقتحم الأشخاص البوابة الحديدية بعد خلعها، وحاولوا التعدي عليها مرة أخرى، إلا أن والدها تصدى لهم، فانهالوا عليه بالضرب.

وأضافت الفتاة خلال التحقيقات أنها سمعت سيدة كانت برفقة المتهمين تشير إليها قائلة: "هاتو البنت دي قلعوها هدومها في وسط الشارع!"، إلا أن والدها أنقذها من هذا المصير المفزع، مؤكدة أنها لا تعلم سبب ما حدث لها.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على شخص وأبنائه بمنطقة ترسا بالطالبية. ونجحت قوات الأمن في ضبط مرتكبي الواقعة، في إطار جهودها لكشف تفاصيل الحادث.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 الجاري، تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من الطرف الأول، أحد الأشخاص وأنجاله الثلاثة "طلاب" بإصابتهم بجروح سطحية في الجسم، واتهموا الطرف الثاني، وهم 5 أشخاص بينهم طالبة، بالاعتداء عليهم بعد توجههم إلى العقار محل سكنهم.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة نشأت بسبب اعتقاد الطرف الثاني بأن أحد أبناء المبلغ الطالب من الطرف الأول قام برشق الطالبة من الطرف الثاني بكيس مياه داخل إحدى المدارس، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، تبادلوا خلالها الاعتداء.

وتمكنت قوات الأمن إلقاء القبض على المتهمين اللذين ظهروا في الفيديو المتداول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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