بتهمة قتل منافسه.. قرار عاجل من النيابة العامة ضد صاحب محل دواجن بالقليوبية

كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة العامة بإحالة صاحب محل دواجن إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل بائع دواجن عمدًا مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دخل في مشاجرة مع المجني عليه بسبب قيام الأخير ببيع الدواجن في محل مجاور له بسعر أقل، مما أثار غضب المتهم. وبعد انتهاء المشاجرة، بيت النية وعقد العزم على التخلص من منافسه، فأحضر سلاحًا ناريًا، وتوجه إلى محل الضحية، وأطلق عليه عيارًا ناريًا مباشرًا، مما أدى إلى مقتله.

وأكدت شهادات الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته.