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قيمتها 13 مليون جنيه.. الداخلية تطارد تجار "العُملة" في المحافظات

11:53 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصري.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 13 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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وزارة الداخلية تجار العُملة السوق المصري
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