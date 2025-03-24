بعد تأييد حكم السجن 15 سنة.. دفاع "المضيفة التونسية" يكشف الخطوة القانونية المقبلة

كتب- أحمد عادل:

كشف دفاع "أميرة ح."، المعروفة إعلاميًا بـ"المضيفة التونسية"، والمتهمة بقتل ابنتها داخل مسكنها في القاهرة الجديدة، عن الخطوات القانونية المقبلة بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق موكلته بالسجن 15 عامًا.

وأوضح الدفاع، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ليس نهائيًا، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض، للمطالبة بإعادة النظر في القضية.

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أيدت حكم السجن لمدة 15 عامًا بحق المتهمة، بعد إدانتها بقتل ابنتها داخل مسكنها في القاهرة الجديدة.

كشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، ما دفعها لارتكاب الجريمة بناءً على إيحاءات عقلية تلقتها، مما استدعى عرضها على الطب الشرعي للتأكد من سلامة قواها العقلية.

وقالت "أميرة" في تحقيقات النيابة العامة: "اللي حصل إنه في سنة 2017، وأنا في دبي، كنت بشتغل هناك مضيفة طيران، وفجأة حصل لي وقفة روحية حتى أصبحت مستنيرة، وبقيت بشوف حاجات الناس العاديين مش بيشوفوها، وبتيجيلي هواتف بتعلي من طاقتي، وأنا بسميها تجليات بتوصل لي رسالة أني مريم العذراء."

وأضافت أنها اصطحبت ابنتها (4 سنوات) إلى شقة سكنية في منطقة الرحاب، لممارسة طقوسها الروحانية، وخلال ذلك تلقت "تعليمات روحانية" تأمرها بقتل ابنتها، فقررت إنهاء حياتها بخنقها بحزام حقيبتها، معتقدة أنها ستُخلصها من الروحانيات السلبية وستقابلها في العالم الآخر.

وبعد ارتكاب الجريمة، حاولت المتهمة الانتحار بطعن نفسها بسكين في الرقبة، قبل أن يتمكن زوجها من إنقاذ حياتها.