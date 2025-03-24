حكم قضائي عاجل ضد مضيفة الطيران التونسية قاتلة ابنتها

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد الحكم الصادر ضد المضيفة التونسية بالسجن 15 سنة، لإدانتها بقتل ابنتها داخل مسكنها في القاهرة الجديدة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، حيث أقدمت على قتل ابنتها بعد تعرضها لإيحاءات عقلية دفعتها لارتكاب الجريمة، ما استدعى عرضها على الطب الشرعي لبيان سلامة قواها العقلية.

وقالت "أميرة"، خلال تحقيقات النيابة العامة: "اللي حصل إنه في سنة 2017، وأنا في دبي، كنت بشتغل هناك مضيفة طيران، وفجأة حصل لي وقفة روحية حتى أصبحت مستنيرة، وبقيت بشوف حاجات الناس العاديين مش بيشوفوها، وبتيجيلي هواتف بتعلي من طاقتي، وأنا بسميها تجليات بتوصل لي رسالة أني مريم العذراء."

وأضافت أنها اصطحبت ابنتها (4 سنوات) إلى شقة سكنية في الرحاب، لممارسة طقوسها الروحانية، وخلال ذلك تلقت "تعليمات روحانية" تأمرها بقتل ابنتها، فقررت إنهاء حياتها بخنقها بحزام حقيبتها، معتقدة أنها ستُخلصها من الروحانيات السلبية وستقابلها في العالم الآخر.

وبعد ارتكاب الجريمة، حاولت المتهمة الانتحار بطعن نفسها بسكين في الرقبة، قبل أن يتمكن زوجها من إنقاذ حياتها.