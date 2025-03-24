20 شابًا ضربوها.. أقوال فتاة الطالبية في واقعة الاعتداء عليها ووالدها

كتب-صابر المحلاوي:

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، تحقيقًا استمر 4 ساعات كاملة مع طالبة ترسا، المجني عليها في واقعة اقتحام 20 شخصًا لعقارها، بعد الاعتداء على الفتاة ووالدها وشقيقها.

وقالت الفتاة "نور"، المجني عليها، إنها أثناء عودتها إلى منزلها فوجئت بعدد كبير من الأشخاص يقفون أمام منزلها بمنطقة ترسا بالطالبية، مشيرين إليها، ثم هاجموها فجأة، فاتصلت بوالدها تستغيث به، ليسرع إليها. وفور وصوله ومحاولته إدخالها العقار للصعود إلى أعلى، اقتحم الأشخاص البوابة الحديدية بعد خلعها، وحاولوا التعدي عليها مرة أخرى، إلا أن والدها تصدى لهم، فانهالوا عليه بالضرب.

وأضافت الفتاة خلال التحقيقات أنها سمعت سيدة كانت برفقة المتهمين تشير إليها قائلة: "هي دي هتطلع كده من غير حاجة؟ هاتوها، قلعوها هدومها في وسط الشارع!"، إلا أن والدها أنقذها من هذا المصير المفزع، مؤكدة أنها لا تعلم سبب ما حدث لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة الاعتداء على الفتاة ووالدها من قِبل أكثر من عشرين شابًا، هاجموهما بالأسلحة البيضاء أثناء دخولهما إلى العقار في منطقة ترسا.

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا بحضور فتاة في العشرينات من عمرها، أفادت بأنها ووالدها تعرضا للاعتداء، حيث قام المعتدون بتمزيق طرحتها ووجهوا لها إهانات وألفاظًا مسيئة، كما أصابوا والدها بجروح خلال نهار رمضان.

وأوضحت أن الهجوم وقع فور عودتها من عملها، دون أن تدرك سبب الاستهداف أو دوافع الجناة. وعقب الاعتداء، حررت الضحية محضرًا رسميًا ضد المعتدين، مطالبةً بسرعة ضبط الجناة ومحاسبتهم.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافًا بين طفلة صغيرة، شقيقة الفتاة المجني عليها، وزميلتها في المدرسة، دفع الأخيرة إلى الشكوى لأسرتها، التي توجهت إلى العقار محل سكن الطفلة. وتصادف حينها عودة شقيقتها من العمل، فقاموا بالاعتداء عليها بالضرب. وعندما شاهدها والدها، سارع لإنقاذها، إلا أنهم اعتدوا عليه أيضًا، وحين فقد وعيه فروا هاربين، بعدما اعتقدوا أنه توفي.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على شخص وأبنائه بمنطقة ترسا بالطالبية. ونجحت قوات الأمن في ضبط مرتكبي الواقعة، في إطار جهودها لكشف تفاصيل الحادث.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 الجاري، تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من الطرف الأول، أحد الأشخاص وأنجاله الثلاثة (طلاب)، بإصابتهم بجروح سطحية في الجسم، واتهموا الطرف الثاني، وهم 5 أشخاص بينهم طالبة، بالاعتداء عليهم بعد توجههم إلى العقار محل سكنهم.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة نشأت بسبب اعتقاد الطرف الثاني بأن أحد أبناء المبلغ (الطالب من الطرف الأول) قام برشق الطالبة من الطرف الثاني بكيس مياه داخل إحدى المدارس، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، تبادلوا خلالها الاعتداء.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.