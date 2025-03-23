قرار قضائي جديد بشأن استئناف المضيفة التونسية على حكم سجنها

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل استئناف المضيفة التونسية المتهمة بقتل ابنتها داخل مسكنها في القاهرة الجديدة، على حكم سجنها 15 عامًا، إلى جلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع.

وخلال الجلسة، طلب دفاع "أميرة ح."، المعروفة إعلاميًا بـ"المضيفة التونسية"، عرض موكلته على لجنة خماسية من خارج مستشفى العباسية للكشف على صحتها النفسية والعقلية، كما طلب تأجيل القضية للمرافعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، حيث أقدمت على قتل ابنتها بعد تعرضها لإيحاءات عقلية، مما دفع الجهات المختصة إلى عرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

وقالت "أميرة" في تحقيقات النيابة العامة: "اللي حصل إنه في سنة 2017، وأنا في دبي، كنت بشتغل هناك مضيفة طيران، وفجأة حصل لي وقفة روحية حتى أصبحت مستنيرة وبشوف حاجات الناس العاديين مش بيشوفوها، وبتيجيلي هواتف بتعلي من طاقتي، وأنا بسميها "تجليات"، بتوصل لي رسالة إني مريم العذراء".

وتابعت أنها اصطحبت ابنتها، البالغة من العمر 4 سنوات، إلى شقة سكنية في منطقة الرحاب لممارسة طقوسها الخاصة، وأنها تلقت تعليمات روحانية تأمرها بقتل ابنتها، فقامت باحتضانها وخنقها بحزام حقيبتها لتخليصها من الروحانيات السلبية ومقابلتها في العالم الآخر، ثم حاولت إنهاء حياتها بطعن نفسها بسكين في الرقبة، قبل أن يتمكن زوجها من إنقاذها.