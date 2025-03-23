يستند إلى قضية مشابهة.. دفاع "المضيفة التونسية" يقدم مستندات جديدة للمحكمة

كتب - أحمد عادل:

قدم دفاع "أميرة ح."، المعروفة إعلاميًا بـ"المضيفة التونسية"، مستندات جديدة إلى هيئة المحكمة، في أولى جلسات استئنافها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالحبس لمدة 15 سنة، لإدانتها بقتل ابنتها شنقًا بحزام حقيبتها.

وشملت المستندات المقدمة من دفاع المتهمة حافظة تحتوي على صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعي الصادر بحق المتهمة "هناء ح."، قاتلة ابنها في الشرقية، في القضية رقم 844 لسنة 2023 كلي الزقازيق، والذي أثبت أن المتهمة مسؤولة عن تصرفاتها وسلامتها العقلية، على خلاف الحقيقة التي أكدتها اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب النفسي بجامعة الزقازيق، حيث قضت المحكمة ببراءة المتهمة بناءً على ذلك.

كما قدم دفاع المتهمة حافظة مستندات تحتوي على صورة ضوئية من حكم محكمة جنايات الزقازيق في القضية ذاتها، والذي قضى ببراءة المتهمة بقتل ابنها وإيداعها في مستشفى نفسي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع إلى عرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

وقالت "أميرة" في تحقيقات النيابة العامة: "اللي حصل إنه في سنة 2017، وأنا في دبي، كنت بشتغل هناك مضيفة طيران، وفجأة حصل لي وقفة روحية حتى أصبحت مستنيرة وبشوف حاجات الناس العاديين مش بيشوفوها، وبتيجيلي هواتف بتعلي من طاقتي، وأنا بسميها "تجليات" بتوصلي رسالة أني مريم العذراء".

وتابعت أنها اصطحبت ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات إلى شقة سكنية في منطقة الرحاب لممارسة طقوسها الخاصة، وأنها تلقت تعليمات روحانية تأمرها بقتل ابنتها، فقامت باحتضانها وخنقها بحزام حقيبتها لتخليصها من الروحانيات السلبية ومقابلتها في العالم الآخر، ثم حاولت إنهاء حياتها بطعن نفسها بسكين في الرقبة، قبل أن يتدخل زوجها لإنقاذها.