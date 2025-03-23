دفاع المضيفة التونسية يطالب بعرضها على لجنة من خارج مستشفى العباسية

كتب - أحمد عادل:

استمعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى طلبات دفاع مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها داخل مسكنها في القاهرة الجديدة.

وطلب دفاع "أميرة ح."، المعروفة إعلاميًا بـ**"المضيفة التونسية"**، عرض موكلته على لجنة خماسية من خارج مستشفى العباسية، للكشف عن صحتها النفسية والعقلية، كما التمس تأجيل القضية للمرافعة.

كشفت التحقيقات أن المتهمة، التي تعمل مضيفة طيران، لديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد إيحاءات عقلية دفعتها إلى ارتكاب الجريمة، مما استوجب عرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

وفي اعترافاتها أمام النيابة، قالت المتهمة: "في عام 2017، كنت أعمل مضيفة طيران في دبي، وفجأة مررت بتجربة روحانية، أصبحت أرى أشياء لا يراها الناس العاديون، وتأخذني هواتف ترفع من طاقتي، وأسميها "تجليات"، كانت تصلني رسائل بأنني مريم العذراء."

وأضافت أنها اصطحبت ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات إلى شقة سكنية بمنطقة الرحاب لممارسة طقوسها الخاصة، حيث تلقت تعليمات روحانية تأمرها بقتل ابنتها، فقامت باحتضانها وخنقها بحزام حقيبتها، معتقدة أنها تخلصها من "الروحانيات السلبية" لتلتقي بها في العالم الآخر. كما حاولت الانتحار بطعن نفسها بسكين في الرقبة، إلا أن زوجها تمكن من إنقاذها في اللحظات الأخيرة.