إعلان

لحضور جلسة استئنافها.. وصول مضيفة الطيران التونسية قاتلة ابنتها إلى الجنايات

12:00 م الأحد 23 مارس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

وصلت أميرة ح.، المعروفة إعلاميًا بـ"المضيفة التونسية"، إلى محكمة مستأنف جنايات القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة، لحضور أولى جلسات استئنافها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبسها 15 عامًا، وذلك لإدانتها بقتل ابنتها شنقًا بحزام حقيبتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، وكانت تؤمن بالعلاج بالروحانيات، حيث ادّعت أنها تلقت إيحاءات دفعتها لقتل ابنتها، ما استوجب عرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

وخلال تحقيقات النيابة، قالت المتهمة: "في عام 2017، كنت أعمل مضيفة طيران في دبي، وفجأة مررت بتجربة روحانية جعلتني أرى أمورًا لا يراها الناس العاديون، وأصبحت تصلني تجليات ورسائل توحي لي بأنني مريم العذراء".

وأضافت أنها اصطحبت ابنتها، البالغة من العمر 4 سنوات، إلى شقة بمنطقة الرحاب، حيث كانت تمارس طقوسها الروحانية، مدعية أنها تلقت تعليمات تأمرها بقتل ابنتها لتخليصها من الطاقات السلبية ومقابلتها في العالم الآخر. وعليه، قامت بخنقها بحزام حقيبتها.

وبعد ارتكاب الجريمة، حاولت المتهمة الانتحار بطعن نفسها بسكين في الرقبة، إلا أن زوجها تدخل وأنقذ حياتها في اللحظات الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيفة الطيران التونسية جريمة قتل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو)
الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر
صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية