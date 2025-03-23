لحضور جلسة استئنافها.. وصول مضيفة الطيران التونسية قاتلة ابنتها إلى الجنايات

كتب- أحمد عادل:

وصلت أميرة ح.، المعروفة إعلاميًا بـ"المضيفة التونسية"، إلى محكمة مستأنف جنايات القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة، لحضور أولى جلسات استئنافها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبسها 15 عامًا، وذلك لإدانتها بقتل ابنتها شنقًا بحزام حقيبتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، وكانت تؤمن بالعلاج بالروحانيات، حيث ادّعت أنها تلقت إيحاءات دفعتها لقتل ابنتها، ما استوجب عرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

وخلال تحقيقات النيابة، قالت المتهمة: "في عام 2017، كنت أعمل مضيفة طيران في دبي، وفجأة مررت بتجربة روحانية جعلتني أرى أمورًا لا يراها الناس العاديون، وأصبحت تصلني تجليات ورسائل توحي لي بأنني مريم العذراء".

وأضافت أنها اصطحبت ابنتها، البالغة من العمر 4 سنوات، إلى شقة بمنطقة الرحاب، حيث كانت تمارس طقوسها الروحانية، مدعية أنها تلقت تعليمات تأمرها بقتل ابنتها لتخليصها من الطاقات السلبية ومقابلتها في العالم الآخر. وعليه، قامت بخنقها بحزام حقيبتها.

وبعد ارتكاب الجريمة، حاولت المتهمة الانتحار بطعن نفسها بسكين في الرقبة، إلا أن زوجها تدخل وأنقذ حياتها في اللحظات الأخيرة.