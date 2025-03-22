الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه في القليوبية

كتب- علاء عمران:

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية - لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، ليُظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات.

وقد قُدِّرت قيمة تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.