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"قتله ورماه في النيل".. جريمة بشعة تهز العياط

03:13 ص السبت 22 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهدت قرية الرقة مركز العياط جنوب الجيزة جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عاطل في الثلاثين من عمره.

قوات الشرطة عثرت على جثة "عصام.ش." 30 عاما ملقى على حافة نهر النيل وبه جرح قطعي بالوجه.

المعاينة الأولية رجحت أن الجاني اعتدى على الضحية بسلاح أبيض إثر مشاجرة بينهما ثم تخلص من الجثة بنهر النيل لإبعاد الشبهة الجنائية عن نفسه.

رجال المباحث يعملون على تتبع خط سير المجني عليه وآخر مشاهدة له فضلا عن فحص شبكة علاقاته والوقوف على وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لتشريحها من قبل الطب الشرعي.

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قتله ورماه في النيل جريمة بشعة جريمة تهز العياط
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