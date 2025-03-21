"جلب الحبيب أونلاين".. كيف خدعت "شهد" الرجال وسرقت الملايين؟

كتب- صابر المحلاوي:

لم يكن أحد يتخيل أن "شهد. ع"، الفتاة ذات الـ19 عامًا وملامحها البريئة، تخفي خلف شاشات هاتفها دهاءً استثنائيًا وقدرة فائقة على الإيقاع بضحاياها بأسلوب احترافي. لم تكن مجرد فتاة عادية، بل قادت واحدة من أكبر عمليات النصب الإلكتروني، متخفية تحت قناع "جلب الحبيب".

بدأت القصة عندما أنشأت شهد صفحة على "فيسبوك"، تروج فيها لقدراتها المزعومة على حل المشكلات العاطفية، وإعادة الحبيب الهارب، وإتمام الزواج في أسرع وقت، مستخدمة لغة عاطفية مؤثرة، وأدرجت شهادات زائفة من "عملاء سابقين" يشكرونها على نجاحها في تحقيق أحلامهم العاطفية.

تدفقت الرسائل من رجال وسيدات يبحثون عن حلول لعلاقاتهم الفاشلة، وكان من بينهم رجل أعمال يُدعى أسامة. خ، صاحب شركة مقاولات، والذي كان يمر بمشكلة عاطفية جعلته فريسة سهلة للوقوع في الفخ.

أقنعته شهد بأنها قادرة على إعادة حبيبته إليه خلال أسبوع، لكنها طلبت منه أولًا دفع 50 ألف جنيه كـ"مقدم"، لتبدأ في تنفيذ "طلاسمها الروحانية"، فلم يتردد أسامة في الدفع، لكن بعد أيام أخبرته أن المشكلة تحتاج إلى "تعزيز روحي"، وأنه يجب دفع 250 ألف جنيه أخرى لضمان نجاح المهمة.

مرّ شهر كامل دون أن يحدث أي تغيير في حياته العاطفية، وعندما حاول التواصل معها، بدأ يلاحظ تغييرًا في أسلوبها، فلم تعد ترد على رسائله بسرعة، وبدأت في اختلاق أعذار غريبة.

هنا أدرك الشاب أنه وقع ضحية عملية احتيال، فتوجه إلى قسم شرطة الهرم، حيث استمع المقدم مصطفى الدكر، رئيس المباحث، إلى أقواله، وبدأت التحريات بقيادة النقيب أحمد عبادة، وبعد مراقبة دقيقة لحساباتها البنكية وهواتفها، توصلت الشرطة إلى موقعها.

في عملية أمنية سريعة، داهمت قوة من مباحث الجيزة شقتها، ليجدوا بحوزتها قرابة 2 مليون جنيه نقدًا، و1113 دولارًا أمريكيًا، و5 هواتف محمولة ممتلئة بمحادثات ضحاياها.

وأمام جهات التحقيق، لم تحاول شهد إنكار جريمتها، بل اعترفت "أنا بستغل الفرصة.. والكل بيجري ورا أي حد يوعدهم بحل مشاكلهم العاطفية".

وأوضحت أنها كانت تختلق سيناريوهات وهمية لإقناع ضحاياها بأن "الأعمال الروحانية" تحتاج إلى مراحل متتالية، وكل مرحلة تتطلب دفع المزيد من المال.

وفي النهاية أمرت النيابة بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار التحريات حول ضحايا آخرين ربما وقعوا في شباكها.