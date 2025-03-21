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بـ59 كيلو قبل الترويج.. سقوط عصابة الحشيش في جنوب سيناء

12:15 م الجمعة 21 مارس 2025

ضبط متهمين

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كتب- صابر المحلاوي:
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي خطير، تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم 59 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء، أن أفراد التشكيل اتخذوا من المحافظة نطاقًا لترويج تجارتهم غير المشروعة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من مداهمتهم وضبطهم متلبسين بالمخدرات، إلى جانب سيارة كانوا يستخدمونها في نشاطهم الإجرامي.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2.9 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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سقوط عصابة جنوب سيناء وزارة الداخلية
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