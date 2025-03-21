جثة بمساكن ضباط حدائق حلوان ومصابان باختناق في عين الصيرة

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة بعين الصيرة حالتي اختناق نقلتا إلى مستشفى المنيرة للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمساكن عين الصيرة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع ببلوك رقم 131 والمكون من 5 أدوار خلف إدارة مرور عين الصيرة، مما أسفر عن حالتي اختناق وحاصرت مصدر النيران وأخمدت الحريق وأجلت المصابين إلى مستشفى المنيرة للعلاج.

في سياق متصل، عثرت الشرطة على جثة داخل شقة بالطابق الخامس بعقار رقم 83 مساكن الضباط بحدائق حلوان وتم إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة التي انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة.