رشوة موظفين بحي البساتين.. بماذا ترافع الدفاع أمام القاضي؟

كتب ـ رمضان يونس:

نظرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، آخر جلسات محاكمة 6 مسؤولين من رئاسة حي البساتين في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة، والتى انتهت بحجز الدعوى إلى جلسة 20 مايو المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وترافع حسن يوسف الحاضر مع أحد المتهمين أمام هيئة الدائرة، ودفع ببطلان الأمر الصادر بإحالة المتهم للمحاكمة للخطأ في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ببطلان الإذن الصادر بالقبض على المتهم لورود تحريات غير جدية ومنعدمة، وصدور تلك الإذن على دليل باطل وهو شهادة المُبلغ بأن المتهم السادس على علم بالواقعة.

وشملت دفوع الدفاع انتفاء أركان الوساطة في الرشوة، بحق المتهم السادس وعدم ما يفيد أو ما يشير إلى الوساطة، وانتفاء المساهمة الجنائية بشتي صورها في حق المتهم السادس سواء الأصلية أو التبعية، وانتفاء القصد الجنائي العام والخاص.، كما دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وبلوغها حد الكفاية وأنها جاءت ترديداً وترتيلاً لأقوال المبلغ.

كما دفع بعدم تواجد المتهم على مسرح الأحداث ولم يكن له مكالمات تفيد اشتراكه على فرض صحتها وعدم معقولية واختلاق الواقعة بظروف تحريضية اقترفت إلى صحة ارتكابها في إسناد أي جريمة للمتهم، وصمم الحاضر على براءة موكله.

وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى التي حملت رقم 23194 لسنة 2024 والمُقيدة برقم 2936 لسنة 2024 كلي حلوان، برقم 594 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، برقم 464 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين في القضية هم كلاً من "م .ا" مهندس مدير التنظيم برئاسة حي البساتين، و "م .ح" موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و "ي. م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"أ.م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و "ص .م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"أ.م"، مهندس تنظيم برئاسة حي البساتين.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم الأول "م .ا" في غضون الفترة من 8 حتى 13 أبريل 2023، بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة، بصفته موظفًا عموميًا ومدير إدارة التنظيم برئاسة حي البساتين، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته والاخلال بها؛ بأن طلب وأخذ لنفسه من "ع .أ"، بوساطة المتهمين من الثاني حتى السادس مائة ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة أعمال البناء المخالفة بالعطار رقم 8348 المجاورة الثامنة مدينة المعراج السفلى بنطاق حي البساتين الخاص به على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمون من الثاني حتى السادس، توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع بند الاتهام أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت قرارها بتأجيل الجلسة لجلسة 20 مايو المقبل للفصل في الدعوى.