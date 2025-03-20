خناقة بسبب كرسي.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سحل رجل في شوارع دمياط

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب مستخدماً سلاح أبيض بإحدى القرى بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري تبلغ لمركز شرطة دمياط بحدوث مشادة بدائرة المركز بين طرف أول عامل بمقهى -مصاب بجرح طعني بالجسم، و طرف ثان عامل، مصاب بجرح قطعي بالوجه، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بأسلحة بيضاء وإحداث ما بهما من إصابات وذلك بسبب إصرار الأخير بالجلوس خارج المقهى محل عمل الأول ورفض الأول ذلك.

تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة في حينه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يُظهر شخصًا يقتاد شابًا، يُقال إنه عامل في أحد المقاهي، قبل أن ينهال عليه ضربًا بسكين.

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة بين الأهالي، حيث تحولت منصات التواصل إلى ساحة لمطالبات بتحقيق العدالة ومحاسبة الجاني. وطالب المستخدمون بسرعة تدخل الجهات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.