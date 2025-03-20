بعد 244 زيارة استثنائية.. النيابة العامة تصدر 5 توصيات مهمة بشأن مراكز رعاية الأطفال

كتب ـ رمضان يونس:

أجرت النيابة العامة 244 زيارة استثنائية، وتفتيشًا دوريًا على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، على مستوي الجمهورية، لمراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة؛ في شهري يناير وفبراير الماضيَيْن.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الأربعاء، خلال الشهريين الماضيين انتقل أعضاء النيابة العامة المختصون، ضمن توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي إلى مقرات تلك المراكز، ومن بينها المراكز المخصصة للأطفال ذوى الإعاقة، وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية، فتبين انتظام أوجه الرعاية المقدمة لهم.

وتابع البيان؛ انتهت النيابة العامة في تقريرها إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: رفع كفاءة الدور والعناية بالبنية التحتية لها، وإنشاء الدفاتر والسجلات الواردة باللوائح وانتظام القيد بها، وإلحاق الأطفال بمراحل التعليم المختلفة، وتشديد الرعاية الطبية والصحية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، وهو ما تعمل النيابة العامة على كفالة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وإفادتها بما تراءى لها من ملاحظات.