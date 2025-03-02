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مصرعه أثناء سرقة كابلات كهربائية بأكتوبر.. والنيابة تصرح بالدفن

03:00 م الأحد 02 مارس 2025

جثة -أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء خلال محاولته سرقة كابلات جهد عالي بمدينة أكتوبر، مع طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها الكاملة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بمصرع عاطل نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بقطع كابلات من أحد صناديق الكهرباء.

على الفور، وجه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر أول وثانٍ، والمقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم أكتوبر ثانٍ.

التحريات الأولية كشفت أن الشاب تسلل إلى الموقع مستهدفًا سرقة الكابلات الكهربائية، إلا أنه تعرض لصعق قوي أودى بحياته في الحال.

تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، والتي قررت التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية، مع استكمال التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل.

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