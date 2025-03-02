"ولّع في نفسه بعد السحور".. مشهد مروع بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الشيخ زايد واقعة مروعة، بعدما أقدم شخص على إشعال النار في نفسه، فجر اليوم الأحد، بسبب مروره بأزمة نفسية.

تلقى مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمحاولة انتحار أمام مسجد الإيمان بالحي الثالث.

انتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن شخصًا يعاني من ضائقة نفسية، سكب على جسده مادة سريعة الاشتعال، ثم أشعل النار في نفسه.

هرع الأهالي لمحاولة إنقاذه، وتم نقله على قيد الحياة إلى المستشفى التخصصي، إلا أن حالته الصحية وصفت بـ"الحرجة".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.