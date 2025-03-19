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30 ثانية مزاح على الطريق العام .. الداخلية تكشف ملابسات فيديو الدراجات النارية

10:40 م الأربعاء 19 مارس 2025

المتهمين

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كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص لقيامهم باستعراض حركات استعراضية على الطريق العام.

ورصدت أجهزة الأمن العام، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بأداء حركات استعراضية معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص تمكنت القوات من تحديد المذكورين وإلقاء القبض عليهم والدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المذكورين والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

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استعراض لداخلية يديو استعراض الدرجات النارية لأمن
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