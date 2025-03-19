فيديو مرعب وثق الجريمة.. كيف أنهى 3 أشخاص حياة "عبدالله" بضربة رخام في القناطر؟

كتب- أحمد عادل:

45 يومًا قضاها الشاب "عبدالله إيهاب" في العناية المركزة، قبل أن يتوفى متأثرًا بإصابته بـ"قطعة رخام" تسببت بقطع في شريان بالمخ، على يد 3 أشخاص بسبب احتكاك سيارة المجني عليه بأحدهم.

أثناء سير "عبدالله" في العقد الثالث من عمره بسيارة والده، احتك بأحد الشباب كان يسير في الشارع، وحاول الاعتذار لكن الشاب تعدى عليه لفظيًا ونشبت بينهما مشادة كلامية، وبعد احتواء الموقف من قبل الأهالي انصرف كلًا منهم في حال سبيله.

ركن الضحية سيارة والده وذهب لشراء بعض الأغراض، وعند عودة فوجئ بالشاب و2 آخرين في انتظاره، وتعدى عليه المتهمين الثلاثة بالضرب المبرح محدثين به كدمات متفرقة بالجسد.

سقط "عبدالله" أرضًا، وحاول الأهالي أبعاد المتهمين عنه، وأثناء ذلك قام أحدهم بإلقاء "قطعة رخام" عليه، تسببت في إصابته بجرح قطعي في الرأس وقطع في شريان بالمخ.

وطالبت "ولاء جمال" عمة المجني عليه، من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بالقبض على المتهمين ومحاسبتهم قضائيًا بعد تعديهم على المجني عليه.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الاهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووجود مُصاب في حالة حرجة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث رفقة سيارة الإسعاف، وتم نقل "إيهاب" إلي المستشفي، ودخل إلى العناية المركزة وتوفي متأثرًا بإصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.