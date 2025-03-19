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واقعة سب محمد سامي.. الاقتصادية توقف سير دعوى عفاف شعيب

04:42 م الأربعاء 19 مارس 2025

المخرج محمد سامي

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كتب ـ أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، وقف سير الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، بتهمة السب والقذف، إلى جلسة 28 مايو لحين الفصل في الدعوى المقامة في محكمة جنح أكتوبر.

وكانت الفنانة عفاف شعيب أقامت دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامي، بعد اتهامه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخلال حديثه في إحدى البرامج التلفزيونية.

وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدنى مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه، من المخرج محمد سامي.

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