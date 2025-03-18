ضبط شركة سياحية وهمية تحتال على المواطنين بحجة تنظيم رحلات دينية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركة سياحية غير مرخصة استولت على أموال المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالسياحة.

وكشفت التحريات أن القائمين على الشركة قاموا بالترويج لعروض وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعين أنهم جهة مرخصة، بهدف الاستيلاء على أموال الضحايا. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المسؤولين عن إدارة الشركة، وضُبطت بحوزتهم مستندات دعائية لبرامج الرحلات الوهمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.