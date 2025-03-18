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حملات الداخلية تُحبط تهريب مخدرات بـ 4.5 مليون جنيه

11:15 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملاته لضبط تجار المواد المخدرة، حيث نجحت في الإيقاع بعدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش، تُقدر قيمتها المالية بحوالي 4.5 مليون جنيه.

وتمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة إدكو وبحوزته 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، كما أُلقي القبض على آخر بدائرة قسم شرطة مطروح بحوزته 18 كيلو جرامًا من الحشيش، فيما نجحت مأمورية أخرى في ضبط عنصر ثالث بدائرة قسم شرطة الجناين بحوزته 25 كيلو جرامًا من الحشيش، بالإضافة إلى 7 قطع أسلحة نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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