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في نهار رمضان.. أب يشق صدر ابنه بسكين بأكتوبر

02:07 م الإثنين 17 مارس 2025

مديرية أمن الجيزة

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كتب - محمد شعبان:

شرع أب في قتل ابنه وغرز سكينه في صدره في نهار رمضان بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الاثنين.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بمساكن دهشور.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن مشادة كلامية نشبت بين أب وابنه فاعتدى الأول عليه بالضرب وتطورت الأمور إلى تسديده طعنة نافذة استقرت في صدر الصغير.

الابن بين لحياة والموت في المستشفى المركزي وتحفظت الشرطة على الأب والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

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