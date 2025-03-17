سرقة وبلطجة ومخدرات.. سقوط عصابة خطيرة في القاهرة

كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يضم أربعة أشخاص، لثلاثة منهم سجلات جنائية.

وتلقى قسم شرطة الحدائق بلاغًا من عاطل مقيم بدائرة قسم المعادي، أفاد فيه بتعرضه للاستيقاف من قبل ثلاثة أشخاص أثناء سيره بالمنطقة، حيث قاموا بسرقته والاستيلاء على أمواله.

من خلال التحريات وجمع المعلومات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الجناة وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على (2 فرد خرطوش – طبنجة صوت – سلاح أبيض – كمية من مخدر الهيروين). وبمواجهتهم، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، واعترفوا بارتكاب ثلاث جرائم أخرى بأسلوب مماثل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.