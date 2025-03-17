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محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. اليوم

02:00 ص الإثنين 17 مارس 2025

رضوى الشربيني

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كتب- محمود الشوربجي:
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها في محاكمة بلوجر شهير "ع. م." بتهمة سب وقذف والتشهير بالإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره محتوى مسيئًا تضمن عبارات تشهير بحق الإعلامية رضوى الشربيني، ما دفعها لتحريك دعوى قضائية ضده.
وتقدمت رضوى الشربيني ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، متهمة البلوجر بالإساءة إلى سمعتها والتشهير بها علنًا، مطالبة بمحاسبته قانونيًا على ما بدر منه.

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رضوى الشربيني المحكمة الاقتصادية
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