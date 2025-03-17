معاقبة 7 طلاب بالحبس بتهمة التعدي على شاب في الأميرية

كتب- محمد الصاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 7 طلاب بالحبس 6 أشهر، بتهمة التعدي على شاب بالأميرية، خلال تدخله لفض مشاجرة.

وكشف والد أحد، المعتدي عليهم، إن مشاجرة نشبت بين مجموعة من الطلاب انتهت باعتدائهم على طلاب ثانوية عامة خلال مرورهم من أمام المشاجرة، مشيرا إلى أنهم ليس لديهم أي علاقة بالمشاجرة، كما أن نجله وقت حدوث المشاجرة كان ذاهبا رفقة صديقه لحضور أحد الدروس الخصوصية، وخلال سيره في الطريق شاهد مشاجرة بين عدد من الشباب ولم يعرف سببها، لافتا إلى أن نجله وقف رفقة صديقه يشاهدون المشاجرة، ثم توجهوا لمحاولة فض المشاجرة والدفاع عن أحد الشباب ليتم الاعتداء عليهم.

وأوضح، أن نجله فور محاولته الدفاع عن أحد الأشخاص من الاعتداء عليه بالضرب انهال عليه أطراف المشاجرة بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، موضحًا أن نجله أصيب بجروح متفرقة بأنحاء الجسد،بـ "كتر" تحت الذراع وعلى راسه بشومة، و8 غرز في دماغه و9 غرز تحت الذراع، دون أي سبب.