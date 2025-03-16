"بتسيبها الفجر وترجعلها على الفطار".. قصة استغلال أم لطفلتها في التسول بالتجمع

كتب- أحمد عادل

تجردت أم من كل معاني الأمومة، حينما اعتادت ترك صغيرتها في الشارع منذ صلاة الفجر وحيدة غير مكترثة بما قد يصيبها، ثم تُعيدها إلى المنزل قبل آذان المغرب دون أدنى اهتمام بمصير طفلتها، حيث تستغلها في استجداء المارة وممارسة التسول.

بينما كان "مايكل" يقود سيارته في أحد شوارع التجمع الخامس، لم يكن يتخيل أن مصادفة عابرة ستقوده لإنقاذ طفلة صغيرة من براثن الإهمال والاستغلال، عندما لمحها تجلس على الرصيف وحيدة، بعينين تائهتين وجرح في يدها وكدمة على رأسها، دون أثر لذويها.

اقترب "مايكل" من أحد أفراد أمن المول التجاري القريب وسأله عن أهل الطفلة، ليكشف له أن والدتها تتركها في الشارع منذ صلاة الفجر، ولا تعود إلا قبل أذان المغرب، مستغلة وجودها لاستجداء المارة وجمع المال من التسول.

دون تردد، اصطحب "مايكل" الطفلة برفقة شاب وسيدة مالكة لأحد صالونات التجميل بالمنطقة إلى قسم شرطة التجمع الخامس لتحرير محضر بالواقعة.

داخل القسم فوجئ "مايكل" أن والدة الطفلة "لها معلومات جنائية" ولديها محاضر سابقة لنفس الجريمة، لكنها استمرت في تعريض طفلتها للخطر دون أي رادع.

تكفلت السيدة مالكة صالون التجميل بتقديم الرعاية الأولية للطفلة، حيث أجرت لها كشفًا طبيًا، واشترت لها ملابس جديدة، قبل أن يتم تسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وباشرت نيابة التجمع الخامس الجزئية تحقيقاتها في الواقعة، بحضور أخصائي من نجدة الطفل لإعداد تقرير شامل عن حالة الطفلة ووضع أسرتها، فيما أوصت النيابة بإيداع الطفلة في إحدى دور الرعاية بعد توقيع الكشف الطبي عليها لضمان سلامتها الصحية.

من جانبه، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بواقعة الطفلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأم المتهمة بإهمال طفلتها وتعريضها للخطر.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا فوريًا عن الحالة، وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المختصة لحماية الطفلة وضمان حقوقها، مشددة على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية بما يراعي مصلحة الطفلة الفضلى.