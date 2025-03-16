الأمن يكشف ملابسات فيديو تضرر سيدة من أشقاء والدها من بينهم شرطى بالدقهلية

كتب ـ علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو تضرر سيدة من أشقاء والدها من بينهم شرطى بمحافظة الدقهلية.

تابعت أجهزة الأمن، ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله صاحبة الحساب قيام أشقاء والدها من بينهم فرد شرطة بإقتحام منزلها وتحطيم محتوياته والتعدى عليها وشقيقها.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، وأن حقيقة الواقعة تتمثل تلقى مركز شرطة بنى عبيد بلاغا من الشاكية بتضررها من قيام شقيقى والدها، بالتعدى عليها والضرب وإحداث إصابات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم لخلافات الجيرة بينهم.

وفى وقت لاحق حضرت الشاكية وأقرت بتنازلها عن الشكوى والتصالح فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة .