من القليوبية للجيزة.. رحلة شاب غريق في نهر النيل
كتب - محمد شعبان:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة اليوم الأحد جثة شاب غريق بمنشأة القناطر.
تلقى مأمور المركز إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمنطقة السد.
مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع أكتوبر.
وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثة شاب عمره 17 عاما مقيم محافظة القليوبية، وإيداع الجثمان ثلاجة مستشفى مبارك المركزي.
تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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