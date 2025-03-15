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حجز 5 متهمين في مشاجرة عنيفة بالسلاح بفيصل

10:12 م السبت 15 مارس 2025

حبس

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز 5 أشخاص على ذمة التحريات، بعد تورطهم في مشاجرة عنيفة داخل نادي الطالبية الرياضي بمنطقة فيصل، أسفرت عن إصابة أحد الأعضاء بجرح في الرأس استلزم ثلاث غرز طبية.

بدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين عضوين داخل النادي، وسرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

وتفاقمت الأحداث عندما تدخل أربعة من أصدقاء أحد الطرفين، حاملين أسلحة بيضاء، من بينها "سنجة" و"خنجر"، واعتدوا على العضو أمير رأفت غنيم (30 عامًا)، مما أدى إلى إصابته.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من أمن النادي حول الواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى الموقع، وأجرت تحريات أولية، كما راجعت كاميرات المراقبة التي وثّقت تفاصيل المشاجرة.

تمكن أفراد أمن النادي من احتجاز المتهمين الخمسة داخل المكتب الإداري لحين وصول الشرطة، التي ضبطت الأسلحة المستخدمة، واقتادت المتهمين إلى القسم لاستكمال التحقيقات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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النيابة العامة فيصل مشاجرة نادي الطالبية الرياضي مشادة كلامية
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