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رحلات حج وعمرة.. ضبط 3 شركات سياحية بتهمة النصب على المواطنين

12:09 م السبت 15 مارس 2025

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كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التي تستهدف المواطنين، لا سيما في مجال الأمن السياحي، من خلال إحكام الرقابة على الشركات غير المرخصة التي تعمل في مجال السياحة، تحسبًا لقيامها بعمليات النصب والاحتيال تحت غطاء تنظيم رحلات الحج والعمرة والبرامج السياحية.

كشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن قيام 3 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر داخل المقرات على أكلاشيه، جوازات سفر، تأشيرات لرحلات دينية، دفاتر استلام نقدية، ومجموعة من الإعلانات لبرامج دينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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