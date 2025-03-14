دفاع المتهم في "واقعة الفردوس": سائق "الميني فان" طلب مليون جنيه للتصالح

كتب- رمضان يونس:

كشف حسن يوسف، محامي العميد المتقاعد المتهم في واقعة إتلاف سيارة سائق "الفردوس" بأكتوبر، عن تفاصيل جديدة في القضية، موضحًا أن السائق المعتدى عليه طلب من أسرة المتهم مبلغ مليون جنيه لإتمام التصالح في واقعة الإتلاف.

وأكد دفاع المتهم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن طلب السائق قوبل بالرفض من قبل أسرة المتهم، مؤكدًا أنهم عرضوا عليه إصلاح السيارة، لكنه رفض ذلك.

وواجهت نيابة ثالث أكتوبر بالجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، اليوم الجمعة، المتهم بالتعدي على سائق حافلة مدارس بمنطقة الفردوس بتحريات المباحث.

وأمام النيابة العامة، أنكر المتهم التعدي على السائق، بينما أقر بإتلافه سيارة "سوزوكي فان" الخاصة بالمجني عليه.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التعدي، والبلطجة، والتهديد بالعنف، والإتلاف العمدي، بينما وجهت للسائق المعتدى عليه تهمة التعدي على زوجة المتهم وإتلاف سيارتها الخاصة نتيجة المصادمة.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث النهائية، والتي أكدت صحة الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال طرفي الواقعة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

قررت النيابة عرض سائق سيارة المدارس على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات، بعدما اتهم الطرف الآخر بالتعدي عليه وضربه، مما أسفر عن إصابته.

كما قررت النيابة التحفظ على السيارتين محل الواقعة، وعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطعي الفيديو المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي، واللذين أظهرا نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم بين سيارتين (ملاكي وفان ميكروباص)، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

وبفحص الفيديو، تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة نتيجة تصادم بين سائق فان ميكروباص وسيدة أثناء قيادتها سيارة ملاكي بمدينة الفردوس، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة. وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك استعانت السيدة بزوجها (موظف بالمعاش)، الذي تعدى على السائق وأحدث تلفيات بالسيارة الميكروباص مستخدمًا أداة حديدية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وعرضهما على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها.