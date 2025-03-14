ضبط ورشتين سرّيتين لتصنيع "الصواريخ والبمب" في الفيوم

كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في ضبط عاملين، أحدهما له معلومات جنائية، لإدارتهما ورشتين غير مرخصتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة تداول المواد المتفجرة غير المشروعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين وبحوزتهما نحو 4 ملايين قطعة من الألعاب النارية، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في عملية التصنيع.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بهدف التصنيع والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.