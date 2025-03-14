لجنة هندسية تفحص مبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة بعد الحريق

كتب- صابر المحلاوي:

شكلت الأجهزة المختصة لجنة هندسية لمعاينة مبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة في شارع الشيخ ريحان بمنطقة عابدين وسط القاهرة، وذلك لتقييم حجم الأضرار الناتجة عن الحريق الذي اندلع بالمبنى، والتحقق من سلامة الهيكل الإنشائي ومدى إمكانية إعادة تشغيله بعد انتهاء عمليات الإطفاء والتبريد.

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بالتحفظ على كاميرات المراقبة واستدعاء شهود العيان، في محاولة لكشف ملابسات الحادث والتأكد من الأسباب الفعلية لاشتعال النيران.

وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى موقع الحريق لإجراء المعاينة الميدانية، وتقييم حجم الخسائر التي لحقت بالمبنى والمرافق التابعة له.

بحسب التحريات الأولية، تلقّت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب الحريق داخل المبنى، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، حيث بذلت جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران، والتي استمرت لساعات، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الحريق ربما نجم عن ماس كهربائي في أحد أجزاء المبنى، مما أدى إلى انتشار النيران بسرعة.

في السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن المعامل المركزية نفسها لم تتضرر من الحريق، وأن الخسائر اقتصرت على مبنى إداري وبعض الأكشاك المجاورة، مشددًا على أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

من جهته، أوضح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أن الحريق بدأ في بئر المصعد، قبل أن يمتد إلى أجزاء أخرى من المبنى، لكن بفضل الاستجابة السريعة من قوات الإطفاء، تم احتواء الحريق قبل انتشاره إلى المباني المجاورة، مع اتخاذ إجراءات وقائية لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وسط توقعات بإصدار تقرير شامل عن أسباب الحريق والتوصيات اللازمة لمنع تكراره.