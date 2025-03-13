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ضبط عصابة النصب على أصحاب الشركات والمواطنين بزعم استثمار أموالهم

02:52 م الخميس 13 مارس 2025

تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات التجارية والمواطنين.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أفادت قيام (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين وذلك تحت زعم استثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات "على خلاف الحقيقة" وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية واتخاذها مقراً لمقابلة ضحاياهم وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المواطنين، وايهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي - 13 بطاقة دفع إلكتروني - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي)، و بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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