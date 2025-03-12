السجن 5 سنوات لعاطل شرع في قتل صاحب مخبز بـ"ناهيا"

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة 5 جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة سيدة وعامل بالسجن المشدد 5 سنوات، في واقعة اتهامها بطعن عامل مخبز لخلاف بينهما على توزيع "عيش" في مدينة النجوم ببولاق الدكرور.

وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى التي حملت رقم 16941 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6172 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "مي . أ"، و"محمد . خ"، في اليوم التاسع والعشرين من يوليو 2024، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، شرعا في قتل المجني عليه "عبد الحميد . ص"، عمدًا على إثر خلاف نشب بينهم.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهم الأول "محمد" طعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" بناء على تحريض الثانية، استقرت في أسفل صدره فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جرميتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مُداركته المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستجوبت النيابة العامة، المجني عليه وأكدا أنه حال ممارسته لعمله بالمخبز قامت المتهمة الأولى بمحاولة الحصول على الخبز بدون الانتظار بالطابور فأبى المجني عليه فاشتد الحديث بينهما وقامت الأولى بجلب المتهم الثاني والذي توجه صوب المجني عليه وتشاجر معه وطعنه أسفل القفص الصدري مستخدما "مطواة" مُحدثا ما به من أصابه قاصدًا قتله.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، الوارد بأوراق الدعوى، أن إصابة المجني عليه بالبطن كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية وجائزة حدوثها من مثل التعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وفق التصوير والتاريخ الواردين على لسانه بمذكرة النيابة وتلك الإصابة كانت بمقتل، وفي مدة علاج أقل من واحد وعشرين يوما.