تشكيل دولي وأرباح بملايين الجنيهات.. القبض على 39 متهمًا من مسؤولي منصة "FBC"

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر التشكيل العصابي القائم على منصة FBC الإلكترونية.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت 3 تشكيلات عصابية تتبع النهج ذاته في الاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية تحمل أسماء "GME – RGA – BTS" عبر شبكة الإنترنت. وتلقى الأمن بلاغات من عدد من الضحايا تفيد باستيلاء هذه المنصات على أموالهم، والتي بلغت قيمتها قرابة 12 مليون جنيه.

وأسفرت التحريات عن ضبط جميع المتورطين في تلك المنصات، وعددهم 39 شخصًا، وعُثر بحوزتهم على:

كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بعضها مفعّل بمحافظ إلكترونية.

عدد من السيارات.

مشغولات ذهبية.

هواتف وحواسب محمولة.

وقدرت قيمة المضبوطات المالية والعينية بنحو 75 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي دولي، يعمل على إنشاء هذه المنصات وتشغيلها في عدة دول، من بينها مصر، حيث يقوم أفراد العصابة بتحويل الأموال المستولى عليها إلى الخارج عبر تحويلها إلى عملات رقمية باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع هذه التطبيقات مجهولة المصدر، والتي تُبَث عبر الإنترنت بدعوى تحقيق أرباح سريعة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال وفقدان أموالهم.