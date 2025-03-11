"بيقولي متقفش عند بيتنا تاني".. اعترافات جزار الوراق المتهم بقتل عامل قبل السحور

كتب- محمود الشوربجي:

أدلى جزار متهم بقتل عامل في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

وفي أقواله أقر المتهم بارتكاب الواقعة؛ معللًا ذلك بنشوب مشاجرة بينهما قبل السحور بسبب خلافات الجيرة.

وقال المتهم، إن المجني عليه طالبه بعدم تكرار الوقوف أمام منزله "بيقولي متقفش قدام بيتنا تاني"، وبسبب ذلك نشبت بينهما مشاجرة انتهت بجريمة القتل.

أضاف المتهم أن المشادة الكلامية تحولت سريعًا إلى مشاجرة، وقام على أثرها بطعن المجني عليه طعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض.

وقال أحد شهود العيان، إن المجني عليه "إ. أ" 20 عامًا، لفظ أنفاسه الأخيره في الحال، فيما فر المتهم هاربًا من موقع ارتكاب الجريمة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم. وتبين أن السبب قيام المتهم بالوقوف أمام منزل المجني رغم تنبيهه بعدم الوقوف أمام المنزل لعدة مرات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام جزار بذبح عامل بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بعدها جرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.