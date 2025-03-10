محامي "فتاة التجمع": "أوبر" رفضت دفع تعويض لموكلتي في واقعة هتك العرض

كتب ـ رمضان يونس:

قال المحامي ماجد حمدي، وكيل دفاع "نبيلة. ع"، المشهورة إعلاميا بفتاة التجمع، إن شركة "أوبر" مصر، رفضت دفع تعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، بعد تعرض موكلته لأضرار نفسية وبدنية على إثر حادثة هتك عرض ارتكبها أحد سائقي الشركة، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا.

وأوضح المحامي أنه تقدم بإنذار رسمي رقم 25125 بتاريخ 28 ديسمبر 2024 للشركة بالتعويض، مؤكدًا أن موكلته ستتخذ إجراءات قانونية في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأثنين، قال دفاع سيدة التجمع إنه تواصل مع الشركة الرئيسية في مصر من أجل الحصول على تعويضًا ماليا 5 ملايين لما جرى مع موكلته لكن ممثلو الشركة رفضوا طلبه.

في وقت سابق؛ رفضت محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر، بتاريخ 19 أكتوبر 2024، الاستئناف المقدم من السائق المُدان، وأيدت الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عامًا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس قد قضت، في 14 يوليو 2024، بالسجن المشدد 15 عامًا على السائق المتهم بخطف وهتك عرض المجني عليها "نبيلة. ع".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، أن المتهم "حسين. أ" خطف المجني عليها بالإكراه يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، و اقترنت الجريمة بجناية أخرى تمثلت في هتك عرضها تحت التهديد بسلاح أبيض "كتر".

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أشهر السلاح في وجه الضحية، وأصابها إصابات موثقة بالتقارير الطبية، مستغلًا تلك الوسيلة القسرية لشل مقاومتها، ثم قام بحسر ملابسها وملامسة أماكن عفتها، قاصدًا هتك عرضها.