إصابة 4 أشخاص في انقلاب سوزوكي بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالمنطقة الصناعية.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي بشارع اللودر مما أسفر عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى المستشفى المركزي للعلاج.

إدارة المرور استعانت بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.